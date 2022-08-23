Петрозаводск, , 16:32 — REGNUM В Карелии два претендента на пост главы республики сняли свои кандидатуры, сообщает ЦИК Карелии.

Артур Парфенчиков Gov.karelia.ru

Отказались от участия в выборах выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Валерий Таборов и представитель «Партии Роста» Дмитрий Фабрикантов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Карелии состоятся с 9 по 11 сентября 2022 года. В числе кандидатов — действующий глава республики Артур Парфенчиков, депутат Петрозаводского горсовета Андрей Рогалевич («Справедливая Россия — Патриоты - За правду»), временно безработный Анатолий Дударин (Демократическая партия России) и самозанятый Иван Кадаяс (партия «Родина»).