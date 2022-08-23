Москва, 23 августа 2022, 16:34 — REGNUM Не требуется на сегодняшний день вводить дополнительные противоэпидемические меры в российских школах, заявила 23 августа на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Напомнив, что нужно в связи с началом учебного года позаботиться об организации питания в школах и о соблюдении «всех действующих санитарных и противоэпидемических требований», Попова сказала:
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