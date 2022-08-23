Симферополь, 23 августа 2022, 16:29 — REGNUM Участник незаконного вооружённого формирования, созданного на территории бывшей УССР, заочно осуждён в Республике Крым. Верховный суд республики утвердил приговор, ранее вынесенный судом первой инстанции, сообщили 23 августа в пресс-службе суда.
Согласно приговору Киевского районного суда Симферополя, в ноябре 2015 года житель Республики Крым — гражданин РФ, находясь на территории бывшей УССР, добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование.
Как уточняется, осуждённый с 2015 года принимает активное участие в деятельности незаконного формирования.
Судом первой инстанции фигурант дела был осуждён заочно, так как он был объявлен в федеральный розыск. Районный суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.
Защита осуждённого обжаловала приговор в Верховном суде. Однако суд счёл, что оснований для отмены решения нет. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.