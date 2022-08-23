Симферополь, 23 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Участник незаконного вооружённого формирования, созданного на территории бывшей УССР, заочно осуждён в Республике Крым. Верховный суд республики утвердил приговор, ранее вынесенный судом первой инстанции, сообщили 23 августа в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно приговору Киевского районного суда Симферополя, в ноябре 2015 года житель Республики Крым — гражданин РФ, находясь на территории бывшей УССР, добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование.

«В основу деятельности данного незаконного формирования были положены цели по насильственному изменению основ конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, в том числе блокаде полуострова и осуществления вооруженной борьбы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, осуждённый с 2015 года принимает активное участие в деятельности незаконного формирования.

Судом первой инстанции фигурант дела был осуждён заочно, так как он был объявлен в федеральный розыск. Районный суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.

Защита осуждённого обжаловала приговор в Верховном суде. Однако суд счёл, что оснований для отмены решения нет. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.