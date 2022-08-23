Таллин, , 16:29 — REGNUM

Авто Марина Каширская © ИА REGNUM

С 2020 года цены на новые и подержанные автомобили в Эстонии резко выросли: виной как эпидемия коронавируса, повлиявшая на логистику и деятельность автозаводов, так рекордная инфляция в Европе и геополитическая нестабильность. Об этом эстонскому порталу Delfi сообщил руководитель местного филиала латвийского банка Citadele Райнер Моппель.

Он напомнил, что после начала пандемии оказались закрыты автозаводы и поэтому возникла нехватка необходимых для производства комплектующих. Например, по-прежнему ощущается нехватка полупроводников: «Это не только вызывает рост цен, но и увеличивает сроки поставки, что напрямую влияет на цены на подержанные автомобили — новые машины являются дефицитным товаром, и поэтому спрос на подержанные увеличивается».

В 2022 году в силу различных экономических и геополитических факторов цены на машины с пробегом ужевыросли в среднем на 20–30%, сообщил он.

«Покупая машину, необходимо учитывать не только стоимость самого транспортного средства, но и прагматично оценивать все расходы: топливо, страховку, обслуживание, а также комплект зимней резины. Это поможет максимально объективно рассчитать ежемесячные траты», — добавил Моппель.