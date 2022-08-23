Санкт-Петербург, 23 августа 2022, 16:28 — REGNUM В Петербурге суд огласил приговор в отношении молодого человека, который намалевал нацистскую символику на постаменте памятника русскому мыслителю и писателю Николаю Чернышевскому, а также на остановке общественного транспорта в Московском районе города. Представший перед судом Никита Чирков признан виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Нет вандализму
Нет вандализму
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Как установлено, 23 марта 2022 года Чирков, действуя умышленно по мотивам политической ненависти, с целью выражения своего негативного отношения к политической позиции РФ, нанес на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому, являющегося произведением монументальной скульптуры, изображение черного креста с загнутыми под прямым углом концами.

Тем самым вандал обезобразил памятник и оскорбил память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Ущерб от его действий составил на 28 391 рубль.

«Чирков вину признал, в содеянном раскаялся. Принес извинение потерпевшей стороне, осуществил добровольный взнос в размере 5000 рублей в Благотворительный фонд сохранения исторического наследия», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Злоумышленнику назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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