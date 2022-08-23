Киев, , 16:26 — REGNUM Ход боевых действий изменится благодаря американским РСЗО HIMARS, написал 23 августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в соцсети.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что одна РСЗО HIMARS стоит четыре миллиона долларов и что 50 — $200 млн, Подоляк отметил, что ещё американцы передают бандеровским боевикам боеприпасы.

Хотя речь идёт «не об огромной сумме», но всё же это именно то, «что полностью изменит» ход спецоперации ВС РФ, резюмирует чиновник.

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