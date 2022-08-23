Киев, 23 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Киев в одностороннем порядке разорвал соглашение с Москвой об обеспечении параллельной работы энергетических систем. Об этом сообщил 23 августа представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

ЛЭП

«Прекращено действие соглашения о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем», — написал он в своём аккаунте в Telegram.

Напомним, соглашение между Москвой и Киевом о параллельной работе энергосистем было заключено 12 июля 2012 года. Согласно документу, стороны обязывались обеспечивать надлежащее техническое состояние своих электрических сетей и координировать планирование параллельной работы энергетических систем.