В Ярославле не выполняется план по перевозкам пассажиров
Ярославль, 24 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ярославле компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в городе, не выполняют планы по пробегу. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Опубликованная департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля статистика охватывает акты выполненных работ по 11 перевозчикам за вторую половину июля 2022 года. Отметим, что власти определяют расписание по каждому маршруту, в соответствии с ним запланирован определённый километраж пробега. Сумма невыполненных показателей за две недели июля составила почти полмиллиона километров. Невыполненный объём перевозок у «ПАТП-1» за две недели составила 59,9 тысяч километров, а у «Транском-авто» — 112 тысяч километров. Перевозчик «Гирфтранс» «не смог» проехать 57 тысяч километров.
Рекордсменом по невыполненным объёмам можно считать «Первую пассажирскую компанию», также известную в регионе как «Питер-Авто». Автобусы перевозчика смогли проехать только 197 тысяч километров из запланированных 319, что составляет 62%.
Интересно, что в июле массовых жалоб горожан на работу общественного транспорта не было. Не исключено, что сказалась пора отпусков, когда пассажиропоток снижается. А вот в августе горожане уже заметили отсутствие привычного т ранспорта на многих маршрутах.