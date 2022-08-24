Ярославль, 24 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ярославле компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в городе, не выполняют планы по пробегу. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Опубликованная департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля статистика охватывает акты выполненных работ по 11 перевозчикам за вторую половину июля 2022 года. Отметим, что власти определяют расписание по каждому маршруту, в соответствии с ним запланирован определённый километраж пробега. Сумма невыполненных показателей за две недели июля составила почти полмиллиона километров. Невыполненный объём перевозок у «ПАТП-1» за две недели составила 59,9 тысяч километров, а у «Транском-авто» — 112 тысяч километров. Перевозчик «Гирфтранс» «не смог» проехать 57 тысяч километров.

Рекордсменом по невыполненным объёмам можно считать «Первую пассажирскую компанию», также известную в регионе как «Питер-Авто». Автобусы перевозчика смогли проехать только 197 тысяч километров из запланированных 319, что составляет 62%.

Интересно, что в июле массовых жалоб горожан на работу общественного транспорта не было. Не исключено, что сказалась пора отпусков, когда пассажиропоток снижается. А вот в августе горожане уже заметили отсутствие привычного т ранспорта на многих маршрутах.