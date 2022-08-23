Таллин, , 16:23 — REGNUM

Потому что я самодур! Цитата из х∕ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР

26 августа открывается 75-й сезон Русского театра Эстонии (бывший Русский академический драматический театр). Как сообщает официальный сайт театра, откроет его музыкальный спектакль по одной из самых известных пьес Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».

Подчеркивается, что пьеса Шварца несколько десятилетий неотделима от фильма Марка Захарова 1978 года, который многие зрители хорошо знают и помнят. Режиссер спектакля «Обыкновенное чудо» в Русском театре Сергей Голомазов является учеником Захарова, так что постановка станет своеобразным признанием в любви и посвящением памяти учителя и наставника.

В постановке задействованы лучшие творческие силы театра — актеры Александр Ивашкевич, Илья Нартов, Сергей Фурманюк, Сергей Черкасов и другие. Композитор — Геннадий Гладков, автор либретто - Юлий Ким.

Спектакль транслируется в синхронном переводе на эстонский язык.