Таллин, 23 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Электричество — стратегический товар первой необходимости для экономики Эстонии, поэтому обычные рыночные правила к торговле электричеством неприменимы. Об этом главный редактор газеты «Столица» и портала Stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал в своем комментарии на портале.

По его мнению, странности работы биржи электроэнергии Северной Европы Nord Pool, к которой привязана стоимость электроэнергии для Эстонии, заключены в том, что система ценообразования на Nord Pool совершенно не прозрачна. Это, по его словам, заставляет подозревать наличие на бирже неких спекулятивных интересов, а все общественныепопытки разобраться в системе наталкиваются на разговоры о коммерческой тайне.

«Экономика целого региона зависит от работы Nord Pool. Это не просто экономика, это вопрос государственной безопасности. Поэтому системой торговли электричеством должна интересоваться не только широкая общественность, но и компетентные органы входящих в биржевую систему государств», — написал Чаплыгин.

Эстонский публицист добавил, что биржа должна быть абсолютно прозрачна: «И если в результате контроля выяснится, что система ценообразования несправедлива, биржу нужно или закрывать, или полностью менять принципы ее работы».

Чаплыгин также отметил, что правительство Эстонии не понимает специфики работы энергобиржи. «Фактически это означает, что государство будет доплачивать продавцам. То есть вместо того, чтобы обуздать спекулянтов, им будут платить за счет наших налогов», — считает главный редактор газеты «Столица».