Саратов, , 16:39 — REGNUM В парке Победы на Соколовой горе в Саратове 25 августа состоится фестиваль памяти Муслима Магомаева. Мероприятие проведут в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Муслим Магомаев Цитата из видео «Синяя вечность»

В ходе концерта для зрителей прозвучат известные песни великого артиста в исполнении саратовских певцов.

Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года. В 1973 году певец получил звание Народного артиста СССР.

ИА REGNUM напоминает, в столице Азербайджана торжественно открыли памятник Муслиму Магомаеву. Мероприятие приурочили к 80-летию со дня рождения советского певца. Монумент высотой два метра выполнен из бронзы и располагается на побережье Каспийского моря в Национальном приморском парке. На церемонии открытия памятника присутствовала вдова Магомаева оперная певица Тамара Синявская.

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