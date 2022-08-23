Донецк, , 16:18 — REGNUM 23 августа ВСУ нанесли удар по центрам принятия гражданских решений в Донецке, написал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, киевская армия 23 августа нанесла массированные удары по жилым районам в центре Донецка и Горловки. Обстреляна была в том числе администрация главы ДНР. По меньшей мере три человека погибли, есть раненые.

«Били 155-м калибром и РСЗО HIMARS. Попадание в одно из зданий МВД ДНР, по обычной гостинице «Централь» и по администрации главы ДНР. Филигранно точные попадания по центру принятия абсолютно гражданских решений ДНР. Там обсуждают вопросы жизни населения, экономики. И никакого отношения они не имеют к СВО», — подчеркнул военкор.