Берлин, , 16:17 — REGNUM Комплексы ПВО Iris-T будут переданы киевскому режиму в течение ближайших недель, заявила 23 августа глава МИД Германии Анналена Бербок.

IRIS-T SLM Boevaya mashina

По её словам, сфера противовоздушной обороны имеет первоочередное значение для ВСУ.

«Конкретно в области противовоздушной обороны, в которой в первую очередь запрашивается помощь, мы позаботились о том, чтобы самые современные системы, такие как Iris-T, не были поставлены в другую страну, а чтобы она была поставлена киевскому режиму. Это произойдёт в ближайшие недели», — сказала Бербок.

Читайте ранее в этом сюжете: Охота на людей из «Хаймарсов»: военкор о новых обстрелах Донецка