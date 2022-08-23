Липецк, , 16:16 — REGNUM В Липецкой области 115 сотрудников компаний-резидентов ОЭЗ «Липецк» из 5,1 тыс. в настоящее время находятся во временном простое из-за снижения объёмов производства. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

За работой

По словам гендиректора ОЭЗ Романа Петрухина, на еженедельном мониторинге находится 31 предприятие.

Из них 24 предприятия находятся в «зелёной» и «жёлтой» зонах, то есть требуют наименьшего внимания. Сейчас в ОЭЗ не видят риска приостановки работы данных производств.

Семь предприятий находятся в «красной» зоне, то есть требуют повышенного внимания.