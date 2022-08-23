Нур-Султан, , 16:16 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания 23 августа поручил первому вице-премьеру правительства Роману Скляру создать специальную комиссию, которая будет следить, за рынком горючесмазочных материалов (ГМС). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Он заявил, что дефицит топлива в стране и вызванное этим завышение цен вызвано не нехваткой ГСМ, а проблемами с его отгрузкой на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и проблемами с логистикой.

«Министерству экономики совместно с агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. Также министерству индустрии, «Казмунайгазу» и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ», — сказал Смаилов.

Премьер-министр также поручил ускорить внедрение цифровой системы контроля суточных лимитов на топливо при продаже.

Напомним, в Казахстане из-за дефицита топлива с 22 августа ввели разные цены для иностранцев и местных жителей. Дизтопливо для казахстанских граждан в зависимости от региона стоит от 230 до 260 тенге (около 30 рублей) за литр. Для остальных цена составляет 450 тенге (около 55 рублей). В день граждане Казахстана могут покупать не более 100 литров. Если им нужно больше, то придётся платить по цене для иностранцев.