Рязань, , 16:15 — REGNUM Сухая и жаркая погода без осадков ожидается 23–25 августа на территории Рязанской области. Метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Жара ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха достигнет 32 градусов, в некоторых местах повысится до +35 градусов. В ведомстве напомнили, что в условиях сильной жары происходит быстрое возгорание травы. Жителей также просят воздержаться от посещений лесов и пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области уже неделю бушуют природные пожары.

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