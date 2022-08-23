Рязань, 23 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Сухая и жаркая погода без осадков ожидается 23–25 августа на территории Рязанской области. Метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

ИА REGNUM Жара

По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха достигнет 32 градусов, в некоторых местах повысится до +35 градусов. В ведомстве напомнили, что в условиях сильной жары происходит быстрое возгорание травы. Жителей также просят воздержаться от посещений лесов и пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области уже неделю бушуют природные пожары.