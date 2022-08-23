Марьинка, ДНР, 23 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Киевские войска потеряли контроль над большей частью территории поселка Марьинка (в окрестностях Донецка), сообщил 23 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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«Союзные силы выбили противника из восточных и частично центральных районов населённого пункта. Отступающий на запад гарнизон ВСУ несёт потери. Сейчас задача наших бойцов — разбить оставшиеся в Марьинке подразделения противника на несколько частей и лишить их возможности коммуникации друг с другом», — написал Поддубный.

Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 246 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.

23 августа киевская армия нанесла массированные удары по жилым районам в центре Донецка и Горловки. По меньшей мере три человека погибли, есть раненые.