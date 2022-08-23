Гражданин Индонезии погиб из-за стрельбы в Папуа — Новой Гвинее
Джакарта, 23 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Папуа — Новой Гвинее Андриана Супанди выразила сожаление по поводу инцидента со стрельбой, предположительно совершенной армией Папуа — Новой Гвинеи, в результате которого погиб человек, сообщает Antara.
«Мы глубоко сожалеем об инциденте со стрельбой, в результате которого погиб член рыболовецкого судна», — заявила посол Андриана Супанди.
Посольство Индонезии в Порт-Морсби обратилось к властям с просьбой отреагировать на инцидент, в результате которого погиб гражданин Индонезии.
«Мы все еще ждем ответа от соответствующих властей, потому что в дополнение к стрельбе силы безопасности также арестовали и задержали два индонезийских рыболовецких судна», — отметило индонезийское посольство.
Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский корабль KM Glory Mary, следовавший из Манадо в Лирунг, сел на мель.