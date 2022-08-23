Джакарта, 23 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Папуа — Новой Гвинее Андриана Супанди выразила сожаление по поводу инцидента со стрельбой, предположительно совершенной армией Папуа — Новой Гвинеи, в результате которого погиб человек, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Мы глубоко сожалеем об инциденте со стрельбой, в результате которого погиб член рыболовецкого судна», — заявила посол Андриана Супанди.

Посольство Индонезии в Порт-Морсби обратилось к властям с просьбой отреагировать на инцидент, в результате которого погиб гражданин Индонезии.

«Мы все еще ждем ответа от соответствующих властей, потому что в дополнение к стрельбе силы безопасности также арестовали и задержали два индонезийских рыболовецких судна», — отметило индонезийское посольство.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский корабль KM Glory Mary, следовавший из Манадо в Лирунг, сел на мель.