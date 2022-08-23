Тверь, 23 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Рост налоговых поступлений зафиксирован в первом полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 23 августа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Осташков. Тверская область

Доходы за шесть месяцев 2022 года составили 45,7 млрд рублей, а расходы обеспечены в объеме 38,9 млрд рублей. Доходы зафиксированы по всем видам налогов, в общем объеме уровень поступлений на 5,9 млрд рублей превысил показатели 2021 года.

«Показатели нашего бюджета по сравнению с первым полугодием 2021 года существенно выросли. При этом мы не повышаем налоговой нагрузки, а, наоборот, даем предпринимателям возможность вкладывать эти средства в собственный бизнес. Также мы продолжаем выполнять все социальные обязательства», — сказал на заседании правительства региона губернатор Игорь Руденя.

В первом полугодии 2022 года в Тверской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» направили 1,7 млрд рублей, более 1,5 млрд рублей — на национальный проект «Демография», 1,5 млрд рублей — на нацпроект «Здравоохранение».