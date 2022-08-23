23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей с недоверием отнеслись к прогнозу бывшего главы разведки, упрекнув его в причастности к КНДР.

Валерий Ходячий, , 16:59 — REGNUM Несмотря на то, что южнокорейские и американские военные давно утверждают, что в КНДР завершили подготовку к проведению седьмых ядерных испытаний, в Южной Корее ежемесячно появляются новые теории относительно сроков их проведения.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В июле текущего года министр объединения Южной Кореи выдвинул предположение о том, что Пхеньян может провести испытания ядерного оружия 27 июля в честь годовщины окончания Корейской войны. Как можно заметить, с того момента КНДР запустила лишь две крылатые ракеты. Однако август не стал исключением в череде новых прогнозов.

По мнению бывшего главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи Пак Чжи Вона, КНДР могут приурочить очередные ядерные испытания к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.

Экс-глава разведки отметил, что только посредством испытаний Пхеньян может показать миру, что технологии страны продвинулись вперед.

«Они могут сделать это для демонстрации угрозы, что их ракета с миниатюризированной и облегченной боевой частью может достичь США и нанести удар по администрации Джо Байдена», — заявил Пак.

Он также добавил, что Пхеньян может устроить провокацию в качестве демонстрации протеста против совместных учений Южной Кореи и США, начавшихся 22 августа.

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«Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет делать вид, будто ничего не произошло», — добавил экс-глава разведки.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Затрагивая инициативу южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, которая предусматривает оказание экономической помощи в обмен на шаги по денуклеаризации, Пак Чжи Вон предложил начать закулисные переговоры с Пхеньяном.

«Поскольку вы гражданин Южной Кореи, вы должны придумать способ остановить их…» — считает newg***.

«Если вы БЫВШИЙ глава Национальной службы разведки, то и держите рот на замке», — советует llk6***.

«Это какой-то абсурд. Любой может сделать аналогичный прогноз», — считает 171c***.

«Может, он из «тех», раз знает КНДР лучше, чем кто-либо другой…?» — интересуется ohzf***.

«Ты, должно быть, отдаешь приказы КНДР», — троллит a920***.

«О, кто-то у нас гадалкой подрабатывает», — смеется 171c***.

«Демократы, что сделали решение северокорейской ядерной проблемы невозможным, должны быть наказаны!» — считает hhik***.

«Перестаньте уже говорить о КНДР. Никто не проявляет интереса к этой стране», — утверждает rkdd***.

«Эти люди ничего не знают о благодарности. Их и людьми-то назвать сложно, так отбр*сы», — пишет hur3***.

«В каком это месте мы провоцируем КНДР на создание ядерного оружия?! Вывод войск США, сокращение расходов на оборону… Больше ничего не хотят?» — задается вопросами tske***.

«Он точно не шпион? А то, может, он из КНДР?» — интересуется apri***.

«Мун Чжэ Ин, что назначил этого человека на должность главы Национальной разведслужбы, должен быть привлечен к ответственности», — пишет jins***.

«Откуда он это знает?» — недоумевает altn***.

«Это ему северокорейцы нашептали?» — задается вопросом isok***.

«Возвращайся в КНДР и будь верен Ким Чен Ыну», — предлагает jesu***.