Ставрополь, 23 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Ставрополя Андрея Уткина. Его обвиняют в организации убийства, совершенного 17 лет назад, сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство

Как считает следствие, в октябре 2004 года подозреваемый заказал убийство двоих своих обидчиков. Те, пытаясь завладеть имуществом одной из фирм, учредителем которой являлся Уткин, совершили покушение на его убийство. Они заложили взрывное устройство возле дома вице-мэра. Оно сработало, когда тот выезжал на машине из двора, но вреда чиновнику не нанесло.

Уткин остался жив и решил отомстить, заказав их убийство членам организованной вооруженной группировки. Жертвы были доставлены к месту преступления поочередно в январе и феврале 2005 года. Их убили на территории пивоваренного завода в городе Пятигорске, закопав в заранее подготовленные ямы на территории Кавминвод.

Ранее исполнители убийства и их пособник из числа высокопоставленных сотрудников полиции были осуждены к большим срокам наказания.