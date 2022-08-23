Москва, 23 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) продолжит активно использовать и развивать искусственный интеллект для автоматической классификации заявок по международной патентной классификации, заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

«Также ведомство продолжит модернизацию систем ведения делопроизводства по евразийским заявкам и патентам на изобретения и промышленные образцы, развитие средств электронного взаимодействия с заявителями, расширение Фармреестра ЕАПВ за счет национальных патентов, развитие Евразийской патентно-информационной системы (ЕАПАТИС)», — цитирует выступление Григория Ивлиева на региональном семинаре «Формирование евразийского патентно-информационного пространства: опыт и перспективы» Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Цифровизация и развитие средств электронного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности, по словам президента ЕАПВ, — поддержанный на уровне Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) общемировой тренд, которому следует евразийское ведомство. Катализатором цифровой трансформации в патентной сфере стала пандемия COVID-19.

«Для евразийского региона такой обмен особенно важен. Причины не только в традициях тесного многолетнего взаимодействия между ведомствами. В евразийском регионе сформировано общее патентное пространство. Значит, мы обязаны обеспечить заявителям максимально возможный уровень гармонизации подходов, сопряжения систем, обмена данными и информацией», — подчеркнул Григорий Ивлиев.

Григорий Ивлиев и председатель Кыргызпатента Рахат Керимбаева поздравили лауреатов Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее» из Кыргызстана. Награды были вручены Александру Логинову в номинации «Земля наш общий дом: технические решения современных экологических проблем» и Андрею Гришину в номинации «Изобретения на страже здоровья: решения в области охраны здоровья и здорового образа жизни».

Отметим, что распространение коронавирусной инфекции вопреки прогнозам не снизило количество патентных заявок, а сформировало задел для перевода этих отношений в цифровую среду. Сфера не только смогла адаптироваться к пандемии, но и была готова перестроиться под новые реалии.

«С одной стороны, патентный мир отреагировал на пандемию подачей патентных заявок на вакцины для профилактики коронавирусной инфекции и противовирусные препараты для лечения заболеваний, ею вызванной. С другой стороны, патентные ведомства обеспечили беспрецедентно быстрое рассмотрение таких заявок. Все вместе взятое позволило патентному миру внести существенный вклад в преодоление данного кризиса», — указал президент ЕАПВ.

А вот санкционное бремя, по словам Григория Ивлиева, на патентной сфере сильно сказываться не должно, поскольку ЕАПВ действует по принципу «отсутствия политизации в сфере правовых взаимоотношений».