ИИ продолжит задействовать в классификации патентных заявок
Москва, 23 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) продолжит активно использовать и развивать искусственный интеллект для автоматической классификации заявок по международной патентной классификации, заявил глава ведомства Григорий Ивлиев.
Цифровизация и развитие средств электронного взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности, по словам президента ЕАПВ, — поддержанный на уровне Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) общемировой тренд, которому следует евразийское ведомство. Катализатором цифровой трансформации в патентной сфере стала пандемия COVID-19.
Григорий Ивлиев и председатель Кыргызпатента Рахат Керимбаева поздравили лауреатов Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее» из Кыргызстана. Награды были вручены Александру Логинову в номинации «Земля наш общий дом: технические решения современных экологических проблем» и Андрею Гришину в номинации «Изобретения на страже здоровья: решения в области охраны здоровья и здорового образа жизни».
Отметим, что распространение коронавирусной инфекции вопреки прогнозам не снизило количество патентных заявок, а сформировало задел для перевода этих отношений в цифровую среду. Сфера не только смогла адаптироваться к пандемии, но и была готова перестроиться под новые реалии.
А вот санкционное бремя, по словам Григория Ивлиева, на патентной сфере сильно сказываться не должно, поскольку ЕАПВ действует по принципу «отсутствия политизации в сфере правовых взаимоотношений».