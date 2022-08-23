Донецк, , 16:06 — REGNUM Киевские боевики 23 августа при обстрелах Донецка «охотились на людей из «Хаймарсов», отметил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, киевская армия 23 августа нанесли массированные удары по жилым районам в центре Донецка и Горловки. Обстреляна была в том числе администрация главы ДНР. По меньшей мере три человека погибли, есть раненые.

«Искали Дениса Пушилина, главу ДНР, размолотили два этажа администрации», — подчеркнул Котенок.

Помимо РСЗО HIMARS, для нанесения ударов по центру Донецка использовались также гаубицы М777, сообщил в свою очередь военкор Андрей Руденко.