Уфа, , 17:35 — REGNUM Берег реки Быстрый Танып очистят в Башкирии в рамках экологической акции «Вода России». Об этом 23 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Река Анна Алябьева © ИА REGNUM

Сообщается, что экологическая акция «Чистый Танып +» будет проходить до 23 сентября. Длина реки составляет 345 км, она является самой крупной на севере Башкирии и имеет большое хозяйственное значение.

«Начинается река в Чернушенском районе Пермского края, поэтому в проекте участвует соседний регион и 11 муниципальных районов Башкирии», — приводит пресс-служба слова организатора проекта, заслуженного эколога Башкирии Рифата Сафина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Чишминском районе Башкирии начали работы по восстановлению реки Дема.

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