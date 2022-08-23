Ереван, , 16:05 — REGNUM Армянская революционная федерация (АРФ) «Дашнакцутюн» решительно осуждает решение Еревана сдать под контроль Баку населённые пункты Нагорного Карабаха, примыкающие в Лачинскому коридору. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба партии.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Власть, которая пришла к ней от имени народа и идет на предательские договоренности за спиной народа, не только согласились сдать армянские территории врагу, но и проводит такую политику, чтобы скинуть всю ответственность на других», — говорится в заявлении.

В АРФД обвинили действующую власть Армении в отказе обеспечивать безопасность Нагорного Карабаха, а также в разжигании антироссийских настроений. В партии назвали «безответственным» стремление Еревана ухудшить отношение с Москвой.

«Вся ответственность за сдачу врагу армянских населенных пунктов и неопределенность в вопросе судьбы коридора, соединяющего Карабах с Арменией, ложится на власти Армении и Карабаха», — заявили АРФД.

Авторы обращения также заявили, что ни у кого не получится избежать ответственности за это.

Стоит отметить, что жителя Нагорного Карабаха, проживающих в населённых пунктах, примыкающих к Лачинскому коридору, предписано покинуть территорию до 25 августа. При этом, согласно трёхсторонних договорённостей Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, армянская сторона пообещала передать Лачинский коридор Азербайджану в течение трёх лет.

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