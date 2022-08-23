Киев, 23 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Демонтировать трубопровод «Северный поток — 2» предложил 23 августа польский президент Анджей Дуда в интервью CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Анджей Дуда «Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока — 2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода».

Аргументом для Дуды служит то, что СП-2 якобы является «политическим проектом». Польский лидер высказал мнение, что газопровод не имеет отношения к экономике.