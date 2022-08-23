Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 23 августа, по состоянию на 15:35 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,04%, превышая $97,46 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти Кирилл Аристов

«Интервью наследного принца Саудовской Аравии о том, что мировой рынок нефти находится в состоянии «шизофрении», в рамках которого, в частности, было заявлено, что ОПЕК может прекратить повышать добычу из-за отсутствия свободных мощностей, поддержало спрос на нефть.

Дополнительный драйв нефтяным котировкам придало ралли на спотовом рынке газа в Европе, где на фоне угроз киевских политиков конфисковать российский газ цены остаются на высоком уровне.

Однако сопротивление уровня $100 за баррель пока представляется слишком мощным, чтобы нефтетрейдеры могли его преодолеть.

Рынок нефти ждёт данных по индексам цен из развитых стран, что может также надавить на котировки нефти», — полагает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть отыграли просадку, прибавив почти 1%