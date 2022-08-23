Миасс, Челябинская область, , 16:03 — REGNUM В Миассе Челябинской области не планируют восстанавливать памятник Ленину, который ранее стоял на площадь Труда. Об этом пишут СМИ.

В. И. Ленин Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне. Ru, материал скульптуры сильно обветшал. Нарушены несущая способность и монолитность. Вместо памятника могут установить бюст.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года местные жители обратили внимание властей на то, что лицо у скульптуры отвалилось. А в декабре памятник демонтировали и отправили на экспертизу.