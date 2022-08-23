Миасс, Челябинская область, 23 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области не планируют восстанавливать памятник Ленину, который ранее стоял на площадь Труда. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM В. И. Ленин

По данным Накануне. Ru, материал скульптуры сильно обветшал. Нарушены несущая способность и монолитность. Вместо памятника могут установить бюст.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года местные жители обратили внимание властей на то, что лицо у скульптуры отвалилось. А в декабре памятник демонтировали и отправили на экспертизу.