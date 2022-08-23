Донецк, , 16:03 — REGNUM Власти Чехии организовали на территории своей страны центры подготовки диверсантов-террористов для киевского режима, сообщил 23 августа журналистам первый заместитель главы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Переседа.

Чехия Frisky007

Он уточнил, что подготовка террористов проводится под руководством инструкторов из различных стран-членов блока НАТО.

«Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств», — рассказал Переседа.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС России вышли к границе Николаевской области