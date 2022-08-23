Донецк, 23 августа 2022, 16:03 — REGNUM Власти Чехии организовали на территории своей страны центры подготовки диверсантов-террористов для киевского режима, сообщил 23 августа журналистам первый заместитель главы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Переседа.
Он уточнил, что подготовка террористов проводится под руководством инструкторов из различных стран-членов блока НАТО.
«Отдельно нужно отметить недопустимость той позиции, которую заняли власти Чешской Республики. По факту, они создали у себя центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного гражданского населения Донбасса. И все это под кураторством западных инструкторов. Происходит вопиющее: на территории военных баз стран Европейского союза обучают наемников и диверсантов из третьих государств», — рассказал Переседа.
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