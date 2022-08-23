Донецк, 23 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Главная цель новых обстрелов ВСУ — заставить союзные силы нервничать и в спешке принять ошибочное решение, отметил 23 августа в своем телеграм-канале военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как сообщалось ранее, киевская армия 23 августа нанесли массированные удары по жилым районам в центре Донецка и Горловки. Обстреляна была в том числе администрация главы ДНР. По меньшей мере три человека погибли, есть раненые.

«Они активно перешли к «мятежвойне», ударам по психике. Террор, удары по Крыму, а сегодня опять бьют по центру Донецка. Обстреляли резиденцию главы республики и гостиницу с журналистами. Уничтожение гостиницы и администрации никак не поменяет ход боевых действий, но они тратят дефицитное БК для этих целей», — подчеркнул военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 246 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.