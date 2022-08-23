Москва, 23 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,12%, до 59,8 рубля. Евро теряет 0,53%, откатываясь до 59,17 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Утром, на фоне вновь оживившихся слухов о том, что МинФин возобновит интервенции в рамках бюджетного правила, курс доллара поднимался выше 60 рублей.

Возникает впечатление, что подобные вбросы инициируют экспортеры, которым хочется на более выгодных условиях продать валюту в рамках налогового периода.

Однако во второй половине дня рубль вернулся к росту. Несмотря на всю спорность этой идеи, новые валютные интервенции, видимо, будут проводиться, что вкупе с новым снижением ставки ЦБ РФ может вернуть курс в район 70 рублей за доллар.

Однако произойдет это, видимо, не быстро — спрос на доллар и евро остается низким», — считает эксперт.

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