Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Матч между хоккейными клубами «Авангард» и «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова начался с массовой драки. Встреча проходит 23 августа на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

После стартового вбрасывания хоккеисты обеих команд устроили драку в формате «пять на пять», которая продолжалась около минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа «Авангард» и «Сочи» уже встречались в рамках турнира Sochi Hockey Open. Тогда команды также начали встречу с массовой драки. В той игре победу одержали хоккеисты «Авангарда» со счётом 6:4.

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