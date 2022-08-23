Саратов, 23 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В летне-осенний период общее количество ярмарочных площадок для реализации сельхозпродукции в Саратовской области достигает 259, на них предоставляется 6,5 тыс. торговых мест. Порядка 3,7 тыс. мест выделяется для продажи излишков продукции садоводам, дачникам и огородникам, сообщает минэкономразвития области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка

За счет работы сезонных плодоовощных площадок с началом осени увеличится количество ярмарок до 340 (8 тыс. торговых мест). Садоводы и огородники будут также активно привлекаться к участию в торговле.

В ведомстве уточнили, что места для реализации сельхозпродукции предоставляются на безвозмездной и льготной основе.

ИА REGNUM напоминает, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин в начале августа заявил о закрытии для региона потребности в зерне. По объему собранного урожая область лидировала в Поволжье.

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