Курск, , 15:57 — REGNUM В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлили до 7 сентября. Об этом 23 августа сообщил губернатор Роман Старовойт.

Александр Дейнека. Курск. После дождя (фрагмент). 1925

«Уважаемые куряне! В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток до 7 сентября.

В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.