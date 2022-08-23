ВС России вышли к границе Николаевской области
Москва, 23 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области в ходе спецоперации ВС РФ 23 августа, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Mil.ru
Солдаты ВС РФ
Он отметил, что на Херсонско-Николаевском направлении при наступлении уничтожено подразделение 28-й механизированной бригады ВСУ. Наступление проходило в районе Александровки.
Конашенков добавил, что союзные войска взяли в Херсонской области под контроль 36 кв. км территории.