Москва, 23 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области в ходе спецоперации ВС РФ 23 августа, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он отметил, что на Херсонско-Николаевском направлении при наступлении уничтожено подразделение 28-й механизированной бригады ВСУ. Наступление проходило в районе Александровки.

Конашенков добавил, что союзные войска взяли в Херсонской области под контроль 36 кв. км территории.