Москва, , 15:55 — REGNUM Ситуация, когда объем реализуемых на биржевых рынках контрактов на нефть существенно превышает объемы ее реальных поставок, имеет как свои преимущества, так и недостатки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Добыча нефти

«С одной стороны это позволяет поставщикам и потребителям хеджировать свои риски, торгуя фьючерсами и опционами страхуя себя от резких колебаний цены в ту или иную сторону. С другой стороны, объемы спекулятивного капитала, обращающегося на этом рынке, создает значительные диспропорции.

Особенно в те моменты, когда ведущие центробанки начинают резко менять ставки, то вбрасывая на рынок огромные объемы ликвидности, до, наоборот, заставляя спекулянтов резко закрывать позиции и рассчитываться к кредиторами.

Не удивительно, что та же Саудовская Аравия, например, предпочитает продавать значительную часть своей нефти по долгосрочным контрактам. Это, конечно, снижает прибыль в моменты ценовых пиков, но с другой — снижает эффект от обвалов рынка.

А главное, позволяет долгосрочно планировать объемы добычи и строительство логистической инфраструктуры, поскольку нефть нужно не только добыть, но и доставить потребителям.

Легкодоступной нефти, находящейся вблизи побережий теплых морей, в мире остается всё меньше. Для вложения в строительство трубопроводов, добычи в условиях арктического шельфа или в удаленных районах с вечной мерзлотой, нужны долгосрочные гарантии сбыта.

Поэтому доля нефти, реализуемой по долгосрочным договорам, будет только расти, а значение биржевой торговли и её отношение к общему объёму операций будет снижаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой рынок нефти находится в «шизофреническом» состоянии, считает министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд.

Читайте также: Власти Саудовской Аравии заявили о «шизофрении» мирового рынка нефти