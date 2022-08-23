Новосибирск, 23 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В России по поручению президента Владимира Путина разрабатывается концепция технологического развития страны. Об этом во время пленарного заседания «Что нужно для достижения технологического суверенитета России?», которое состоялось в первый день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром» в Новосибирске, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Это коллективное творчество. Работа ведётся совместно с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и вице-премьерами, которые получили персональную ответственность по направлениям научно-технологического развития, — сказал Чернышенко. — Сегодня на форуме мы пригласили большое количество экспертов, учёных, представителей промышленности включиться в эту работу. Также у нас появится новый институт — в федеральных министерствах и ведомствах к декабрю будут назначены заместители по научно-технологическому развитию. Эта инициатива поддержана президентом».

Он уточнил, что под руководством замов по научно-технологическому развитию при министерствах появятся отраслевые центры компетенций. Такой же институт появится в субъектах страны. По его словам, это будет научный спецназ, по аналогии с цифровым спецназом, который ранее был создан по поручению председателя правительства Михаила Мишустинаи

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 23 августа в Новосибирске стартовал форум «Технопром», основной темой которого стали технологический суверенитет и устойчивое развитие России. Мероприятие продлится до 26 августа.

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