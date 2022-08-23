Тбилиси, 23 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не видит ничего страшного, если представители оппозиции устроят беспорядки в Тбилиси. Об этом он 23 августа заявил на «Общественном телевидении».

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

«Безусловно, я не имею ничего против этого процесса их люстрации. Наоборот, общество увидит, что у этих людей нет никакой цели на благо страны», — сказал депутат.

По его мнению, радикальные действия оппозиции будут расценены как попытка помешать евроинтеграции Грузии. Ионатамишвили считает, что это наиболее болезненно отразится на имидже данных партий.

Напомним, ранее в Грузии лидер оппозиционной партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе призвал всех недовольных действующим курсом Грузии начать с сентября борьбу за смену власти. Он заявил, что в ходе акций протеста возможны захваты зданий. О начале в сентябре протестов также заявили ещё несколько партий.