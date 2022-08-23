Липецк, 23 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Липецкой области появилась информация об утечке базы данных региональной диспетчерской службы. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Липецкаяобласть.рф Соборная площадь в Липецке

Информация распространяется в телеграм-каналах. Сейчас идёт проверка.

«В правительстве Липецкой области проверяют появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию об утечке базы данных «Единой диспетчерской службы Липецкой области», — говорится в комментарии облправительства.