Москва, , 15:51 — REGNUM Никакой конфискации российского газа киевским режимом, естественно, не получится, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чисто физически непонятно, как можно заставить Россию подавать газ, за который ей не будут платить, или заставить европейских потребителей оплачивать газ, который поставляет Россия, Украине.

Ну и плату за транзит, естественно, при таком подходе будет сложно взимать, раз уж услуги по транзиту не оказываются.

Надавить этой угрозой на Россию тоже не получится — хотя пропускные возможности по экспорту газа в Европу сократились, но наращиваются поставки по альтернативным направлениям и заставить Россию пойти на пересмотр условий не получится.

Тем более, что всегда остается возможность открытия «Северного потока — 2». Днное заявление адресовано даже не аудитории бывшей УССР, сколько европейскому рынку газа.

Подобные вбросы заставляют трейдеров нервничать, соответственно, лихорадит спотовый рынок, поэтому сжиженный газ из США уже не кажется таким уж дорогим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава партии «Слуга народа» законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков предложил конфисковать российский газ, поставляемый в Европу через территорию б. УССР, после чего перепродавать его в ЕС.

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