23 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Евросоюз, вероятно, сможет накопить нужное количество газа к зиме. Вопрос в том, какой ценой и с какими последствиями.

Георгий Балаков, , 16:45 — REGNUM Не замерзнуть, так разориться. Именно в такой парадигме живет сегодня Европейский союз (ЕС). Антироссийские санкции сыграли с ним злую шутку: желая навредить России, ЕС спровоцировал масштабный кризис у себя. Не даром же говорят: «не рой другому яму, сам в неё попадешь». О непростой ситуации, в которую загнала себя Европа, продолжают активно рассуждать популярные телеграм-каналы.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заполненность германских газохранилищ превысила 80%, энергобезопасность ФРГ обеспечена, заявил регулятор», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Таким образом, Европейский союз всё-таки худо-бедно, но справляется с поставленными задачами по заполняемости собственных газовых хранилищ в рамках подготовки к зиме. Другое дело, что даже за относительную энергобезопасность европейской экономике приходится платить втридорога, что в перспективе ставит на ней жирный крест, считает телеграм-канал Spydell_finance.

«Европа активно заполняет газовые хранилища и значительно быстрее, чем предполагалось. На середину августа 2022 заполнили 79.4 млрд куб. м по сравнению с 63.4 млрд куб. м за аналогичный период год назад. Заполнение ПГХ (подземных газовых хранилищ — прим. ИА REGNUM) происходит с 12-14 до 43-44 неделе года, т.е. в среднем около 30 недель заполнения. Сейчас идет 33 неделя, осталось еще 10 недель до ноября», — сообщил автор поста.

Темпы заполнения достаточно высокие, отмечает ТГ-канал. Так, с 1 июня 2022 года ЕС заполняет свои газохранилища в темпах 2,8 млрд кубических метров в неделю, с 1 июля — по 2,7 млрд кубических метров в неделю.

«Учитывая настойчивость Европы заполнить газовые хранилища буквально «любой ценой», можно предположить, что за следующие 10 недель заполнят 25-27 млрд куб. м, формируя газовый резерв на зиму в 95-98 млрд куб. м, тогда как максимум за все время на пике был 106 млрд куб. м, а в прошлом году, наоборот, минимум за 5 лет — 83 млрд куб. м», — делает прогноз Spydell_finance.

Подземное газовое хранилище Chmee2

Таким образом, Евросоюз, вероятнее всего, превысит показатель 2021 г. по заполняемости газовых хранилищ. И это в условиях полностью остановленной трубы Ямал — Европы, загрузки на 20% газопровода «Северный поток» и на 25% газотранспортной системы, расположенной на территории бывшей УССР.

«Теперь вопрос, а что будет зимой, если Газпром не возобновит поставки? Зимой Европа увеличивает поставки газа в среднем до 9 млрд куб. м в неделю, при этом потребление настолько высокое, что запасы газа сокращаются в темпах 3.5-5 млрд куб. м в неделю, доходя до сокращения в 6 млрд куб. м (зависит от погоды). Текущие общемировые поставки газа в Европу составляют в среднем 7.3 млрд куб. м и это близко к пределу возможностей, учитывая, что от Газпрома ушло 2.2-2.5 млрд куб. м в неделю. Они, вероятно, сократят потребление газа, введут нормированное использование в промышленности и электроэнергетике. Нижняя граница ПГХ составляет 15-20 млрд куб. м, поэтому при формировании 95 млрд к ноябрю, использовать можно будет 75 млрд куб. м. Если зима будет средней по температуре, в лучшем случае им удастся протянуть до марта-апреля при обязательном условии сокращения потребления минимум на 15%. Если зима будет холодной, то … готовиться к земле», — считает ТГ-канал.

Spydell_finance отмечает, что за высокие показатели заполняемости ПХГ Евросоюзу приходится платить высокую цену. Сейчас ему приходится покупать голубое цены без оглядки на его стоимость, что делает газ более дорогим для потребителей, причем как для простого населения, так и для предприятий.

«Европа работает по принципу «ALL IN», т.е. выкупает все, что можно выкупить по любым ценам. Это еще один фактор под рост цен. Рынок СПГ неплохая иллюстрация, как политический инфантилизм и идиотизм приводит к энергетической и экономической катастрофе», — делится своим мнением с подписчиками автор поста.

Приведенный выше фактор уже дает о себе знать. Европейская промышленность на фоне высоких расходов на энергоносители, становится все менее конкурентоспособной. Как следствие, одно предприятие за другим вынуждено сокращать объемы производства или полностью останавливать работу.

«Один из крупнейших производителей удобрений и AdBlue в Германии, завод SKW (принадлежит чехам) Piesteritz в Лютерштадте может закрыться из-за роста цен и сбора на газ. Теперь SKW должна платить сбор размером 30 млн евро в месяц, сказал представитель компании Кристофер Профитлих. Это полностью убивает бизнес. Компания готова остановить производство и работу 860 сотрудников SKW с 1 октября», — написал телеграм-канал «Банкста».

Ситуация усугубляется ещё и тем, что остановка работы этого предприятия может спровоцировать принцип домино, когда вслед за одним падением следует целая череда других.

«В письме федеральному канцлеру Олафу Шольцу, министру финансов Кристиану Линднеру и министру экономики Роберту Хабеку глава округа Виттенберг Кристиан Тильш предупреждает о катастрофических экономических последствиях остановки производства SKW для страны. SKW производит не только удобрения, но и растворы для нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей, которые снижают выбросы оксида азота до 90%. Скорее всего немецкие грузовики не смогут работать без этих добавок, так как двигатели настроены на работу с ними. Почти каждый грузовой автомобиль в экспедиторской, логистической и транспортной отрасли Германии работает на дизельном топливе. Например, доставка в магазины», — сообщил автор поста.

В довершение ко всем бедам в энергетической сфере Евросоюза, цены на газ демонстрируют новый рост. А надежд на то, что стоимость голубого топлива пойдет вниз, попросту нет, отмечает телеграм-канал «Бойлерная».

«Цены на газ в Европе выросли на 14% за три дня. Впервые с марта текущего года они преодолели отметку 3000 долларов за тысячу кубометров», — написал ТГ-канал.

Спрос на газ для производства электроэнергии высок в условиях жары, а поставки по трубопроводам из России остаются на низком уровне. Газпром заявил, что остановит «Северный поток» на три дня с 31 августа. В это же время ЕС стремится заполнить газовые хранилища перед зимой. Европа находится в наиболее шатком положении, но цены на газ растут и в США, и в Азии, напоминает автор поста.

«В Америке спрос на газ для производства электроэнергии высок, а добыча не увеличивается. Запасов в хранилищах меньше, чем обычно. Крупные азиатские покупатели вернулись на рынок СПГ, чтобы обеспечить запасы на зиму. СПГ сейчас ― это глобальный товар, поэтому эталонные цены на газ и спотовые цены на СПГ стремительно растут во всем мире», — сообщил канал.

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