Париж, , 15:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад готов поддерживать киевский режим «в течение долгого времени», передает BFM TV.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Франции высказался о ситуации на территории бывшей УССР в видеообращении. Глава французского государства подтвердил поддержку Запада киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопрос отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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