Москва, 23 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Российский рынок новых автомобилей по итогам 2022 года покажет спад и оживать начнет не раньше, чем через год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Рынок автомобилей по итогам 2022 года, безусловно, покажет спад, и немаленький. На это влияют как факторы спроса, так и факторы предложения, — сказал экономист. — Покупательская способность населения упала. Автокредиты стали выдаваться реже — заметный период нескольких месяцев текущего года ставка по ним была очень большой из-за повышения ключевой ставки, отчего покупатели отказывались от приобретения автомобилей на заёмные средства. Сильно пострадало предложение. Многие бренды ушли, а поставки по параллельному импорту наладить быстро не получится. Даже поставки тех брендов, которые остались, чреваты увеличением издержек. Разрушены логистические цепочки».

Однако, как подчеркнул экономист, «в пропасть» данный рынок не свалится.

«Падение может составить 30-50% процентов. Дальнейшее ухудшение геополитических проблем и нарастание экономических трудностей в России может спровоцировать обвал и сильнее, но пока явных предпосылок для этого нет. Оживление рынка можно ждать не ранее, чем через год. Цепочки поставок и покупательную активность населения так быстро не восстановить», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве построили новый завод по выпуску деталей для автомобилей.