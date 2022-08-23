Новосибирск, , 16:21 — REGNUM В рамках рабочего визита в Новосибирскую область заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) и центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Объекты возводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Новый корпус НГУ Андрей Сивенок

В осмотре также приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель министра финансов Михаил Котюков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вице-премьер отметил, что Новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 млрд рублей — это средства федерального бюджета и благотворителей.

«Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 млрд рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что создание в стране сети современных студенческих кампусов — поручение Президента Владимира Путина. До 2030 года их должно появиться не менее 25. В этом году уже завершена вторая волна отбора проектов кампусов. На нее поступило около 40 заявок из 34 регионов. Победители будут объявлены в начале декабря 2022 года.

«Минобрнауки России ведет активную работу по созданию на базе отечественных вузов кампусов мирового уровня. Первый из них начал строиться именно в Новосибирске. Здесь уже ведутся работы по обеим очередям строительства. Такая инфраструктура сделает образование в регионе еще более доступным и качественным. Уверен, кампус НГУ станет своеобразным якорем для сохранения и привлечения в регион талантливых выпускников школ и молодых ученых», — сказал Валерий Фальков.

«Подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Особенность работ — в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники. Завершается проектирование объектов, строящихся на средства федерального бюджета — объекты федеральной адресной инвестиционной программы. Уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие», — сказал Андрей Травников.

В рамках первой очереди строительства появится комплекс общежитий на 690 мест, учебный корпус и досуговый центр. В рамках второй очереди — корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, и научно-исследовательский центр.

На данный момент возводятся первые этажи объектов первой очереди. По второй очереди уже завершены работы по подготовке земельного участка. В ближайшее время ожидается получение положительно заключения госэкспертизы и начало строительства.

Подробнее об объектах кампуса можно узнать на странице «Строительство кампуса мирового уровня НГУ «.

Что касается ЦКП «СКИФ», то его строительство в наукограде Кольцово стартовало год назад по Указу Президента Владимира Путина. Это проект класса «мегасайенс», который станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ.

В настоящее время на финальной стадии находятся работы по разработке котлованов ключевых зданий комплекса. До начала холодов планируется завершить все работы по обустройству фундаментов зданий, чтобы в начале зимы перейти к возведению стен и перекрытий. Параллельно ведется производство технологического оборудования инжекционного комплекса и основного накопителя для «СКИФ».

Дмитрий Чернышенко поручил министерству образования и науки обеспечить загрузку установки: «Используя возможности государственной программы научно-технологического развития, всех технологических партнеров проинформировать о возможности организовать работу по эффективной загрузке мощностей СКИФ», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, медицине, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

«Для реализации научных изысканий, поддерживаемых и на уровне университета, и на уровне региона, и на уровне страны, нужно создать соответствующую среду. Во-первых, предложить ученым интересные задачи, к которым они будут тянуться даже несмотря на суровый сибирский климат и удаленность от европейской части страны. В том числе, запустить установки мирового уровня для проведения передовых исследований и экспериментов. Во-вторых, обеспечить комфортные социально-бытовые условия жизни, чтобы ученые могли полностью сфокусироваться на научных изысканиях. Именно комбинация возможностей и условий станет плодородной почвой для расцвета собственной университетской науки», — считает доктор физико-математических наук, академик РАН, ректор НГУ Михаил Федорук.

Научно-исследовательский центр, который фигурирует среди объектов второй очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ, станет основным зданием для проведения научных изысканий, аналитической деятельности, работы с опытными образцами и отработки технологий производства фармацевтических средств и лабораторной исследовательской деятельности.

В нем будут созданы новые исследовательские подразделения, по тематикам, востребованным государством и дополняющим компетенции и тематики институтов Сибирского отделения РАН, чтобы продолжить разработку передовых проектов, которые в том числе нацелены на импортозамещение. Ожидается, что в одну смену в помещениях корпуса смогут одновременно трудиться до 180 научных сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в задачи нацпроекта «Наука и университеты» входит обеспечение передовой инфраструктуры для научных исследований, включая обновление приборной базы ведущих организаций, а также создание уникальных научных установок класса «мегасайенс».

Кроме этого, запланировано строительство и модернизация научно-исследовательского флота, совершенствование цифровой инфраструктуры, создание комфортных условий для школьников, студентов, научных работников и педагогов.