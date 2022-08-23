Москва, , 15:48 — REGNUM Из-за разрыва логистических цепочек и снижения урожая кофе в мире в целом и в частности в Бразилии стоит ожидать, что к концу 2022 года стоимость чашки кофе в России может повыситься в среднем на 2-2,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций, финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Натуральный кофе Pixabay.com

«Уровень потребления кофе в России за последние 30 лет стабильно рос, увеличившись с 0,3 кг в 1991 году до 2,1 кг на душу населения в 2021 году, — сказал Хачатурян. — При этом очевидно, что средняя стоимость чашки кофе в России и в Европе серьезно разнится. В России чашка кофе в зависимости от объема может стоить от 60 до 500 рублей, в то время как в Европе от 250 до 1000 рублей. В условиях разрыва логистических цепочек и снижения урожая кофе в мире в целом и в частности в Бразилии стоит ожидать, что к концу 2022 года стоимость чашки кофе в России может повыситься в среднем на 2-2,5%. Это, безусловно, скажется на уровне потребления кофе, который в течение 2020–2021 года снизился на 39%, что было обусловлено как антиковидными ограничениями, так и уже наблюдавшимся снижением урожайности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хачатурян рассказал, как могут вырасти мировые цены на кофе.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете дали прогноз о том, как вырастут мировые цены на кофе