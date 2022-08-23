Москва, 23 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В России наиболее перспективным отраслями для малого и среднего бизнеса можно считать сферу IT и цифровые технологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Agency-kaluga Малый бизнес

«Как известно, малый и средний бизнес — это ключевая основа рыночной экономики, позволяющая обеспечить ее устойчивость и социальную стабильность в стране, — сказал Хачатурян. — Поэтому очевидно, что по мере снижения административных барьеров и упорядочения контрольно-надзорных функций на всех уровнях число субъектов МСП будет увеличиваться. Наиболее перспективными отраслями для малого и среднего бизнеса видятся сфера IT и цифровые технологии».

По его словам, для развития этих отраслей государство прилагает значительные усилия.

«Это и льготные кредиты, и промышленная ипотека, и создание особых экономических зон, технопарков, и меры прямой поддержки малых и средних предприятий в виде программ развития на федеральном и региональном уровнях, — сказал Хачатурян. — При условии сохранения и расширения спектра указанных мер можно предполагать, что в ближайшие годы темп роста числа субъектов МСП сохранится».

При этом он подчеркнул, что наиболее значимым сдерживающим фактором, препятствовавшим росту числа МСП, до начала пандемии были многочисленные устаревшие нормы административного регулирования.

«Сейчас правительство РФ активно решает этот вопрос. Большинство излишних административных ограничений в условиях пандемии были устранены, свидетельством чему является увеличение числа субъектов МСП. Однако очевидно, что система административного регулирования и контрольно-надзорной деятельности всё еще нуждается в модернизации на всех уровня управления», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Станислав Шубин заявил, что в России может упасть количество субъектов малого и среднего бизнеса, если власти не усилят меры их поддержки и не пролонгируют заморозку новых обязательных требований.