23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Громов, Всеволод Немов, , 20:41 — REGNUM Несколько зданий, расположенные в центре Донецка, попали под обстрел со стороны ВСУ 23 августа. Киевские боевики нанесли удар по зданию администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. ИА REGNUM публикует кадры с места событий.

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Осколки снаряда американской ракеты HIMARS Ярослав Громов © ИА REGNUM Осколки снаряда американской ракеты HIMARS Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Администрация города Донецка. Здание подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Артиллерийский удар был нанесён по Ворошиловскому району Донецка. По администрации главы ДНР киевские боевики целились, предположительно, американскими ракетами HIMARS. Пострадали верхние этажи здания. По жилым кварталам вдоль проспекта Ильича ВСУ стреляли из артиллерии НАТО снарядами калибра 155 мм. В окнах многоквартирных домов выбиты стёкла.

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Воронка от снаряда Ярослав Громов © ИА REGNUM

Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров Ярослав Громов © ИА REGNUM

Осколок снаряда НАТО калибра 155 миллиметров Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

В результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома на улице Челюскинцев. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Пострадали жилые дома, здания и автомобили по улицам 25 лет РККА, Челюскинцев, 50 лет СССР и Артёма, на площади Нурмагомедова, по проспекту Дзержинского.

«Друга моего убили. Моего хорошего друга. Мы ехали по делам. Вот только меня забрал из Киевского района — и прилёт», — поделился сотрудник МЧС ДНР, попавший под обстрел ВСУ.

Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Ул. Артёма после ударов ВСУ. Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Повреждения получала гостиница Central.

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Гостиница Central, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, число раненых мирных жителей при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 11 человек, 3 человека погибли.

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Волонтёр из России Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

Последствия обстрела со стороны ВСУ артиллерийскими системами калибра 155 миллиметров. Ворошиловский район, Донецк. 23 августа 2022 года Ярослав Громов © ИА REGNUM

На месте организована работа экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы.